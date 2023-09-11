Завершены поиски трехлетнего малыша в Ленобласти

Женщина нашла ребенка и позвонила в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница дома на улице Сухова в Выборге нашла в своем дворе малыша. Это произошло утром 11 сентября. Ребенку на вид было около трех лет. Он остался на улице совсем один, без родителей, поэтому начал плакать. Женщина забрала мальчика к себе домой и вызвала полицию. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Позже, примерно через 15 минут, мама малыша начала его искать и бегала по двору. Женщина вернула ей сына, - рассказал источник.

Как оказалось, 37-летняя мать повела среднего ребенка в детский сад. А младший остался под присмотром старшего брата, которому 13 лет. Но подросток не уследил за ребенком. Тот один вышел на улицу, там его и нашла соседка.

Сейчас с малышом все хорошо. Он вернулся домой с легким испугом.