Объемы строительства снизились в Петербурге из-за более дешевой земли в Ленобласти

В Петербурге реже появляются новостройки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге появляется все меньше новостроек. Их общая площадь за год сократилась на 1,5 миллиона квадратных метров. При этом в Ленобласти темпы строительства только растут. Эксперты связывают это с наиболее дешевой землей и упрощенным согласованием проектов в регионе. Об этом 11 сентября пишет РБК.

- Эксперты называют несколько причин роста интереса девелоперов к пригородам Петербурга. Спрос на недвижимость там растет из-за привлекательных цен, - сообщает издание со ссылкой на специалистов.

В пригородных районах цена квадратного метра обойдется покупателям на 36 процентов дешевле, чем в Петербурге, по данным NF Group. Чаще всего популярностью пользуется недвижимость во Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти.

По мнению экспертов, девелоперы и дальше будут работать в Ленобласти, тренд на смещение из Петербурга продолжит существовать из-за популярности загородных домов среди покупателей.