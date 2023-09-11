Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 сентября 2023 10:30

Петербурженка с ножом и сковородкой пыталась отвоевать кошку у бывшего парня

Женщина из-за кошки угрожала бывшему ножом и сковородкой в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские составили протоколы на возлюбленных.

Полицейские составили протоколы на возлюбленных.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудникам полиции Петербурга поступил вызов от мужчины, который объяснил, что бывшая девушка угрожает ему ножом и сковородкой. Возлюбленные поссорились из-за кошки: после расставания они оба хотели оставить ее себе. Конфликт произошел накануне. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Прибывший наряд полиции установил, что в квартире на Северном проспекте произошла ссора между экс-возлюбленными. Бывшая сожительница горожанина угрожала ему ножом и сковородкой из-за кошки. Правоохранители задержали обоих, - пишет издание.

Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы и на мужчину, и на женщину. Пока они вместе находились в отделе, решили помириться. Конфликт полностью улажен. К счастью, никто не пострадал. С кем все-таки останется любимая кошка и будут ли возлюбленные продолжать отношения – пока не сообщается.