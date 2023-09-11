Экс-полицейских из Петербурга с третьего раза признали виновными в краже 16 млн рублей

Бывших полицейских с третьего раза признали виновными в краже 16 млн рублей из номера отеля в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывших сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с третьего раза признали виновными в краже в особо крупном размере. При этом им еще вменяли нарушение неприкосновенности жилища, но эту статью гособвинитель исключил из обвинения каждого, как излишне вмененную. А дело в том, что полицейские, когда проводили обыск в апарт-отеле «YES», проникли в номер одного из жильцов и украли спрятанную под кроватью наличность на сумму более 15,8 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Все произошло 20 марта 2018 года. 23 июля 2021 года и 15 августа 2022 года Санкт-Петербургский городской суд отменял приговоры и направлял на новое судебное рассмотрение в ином составе, - уточнили в пресс-службе.

Мужчины вину не признали. Суд их приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также с бывших полицейских взыскали более 15,8 млн рублей в счет возмещения материального ущерба.