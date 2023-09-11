Долгострой в Шушарах введут в эксплуатацию осенью 2023 года

Жилой комплекс в Шушарах, который строится уже 10 лет, скоро введут в эксплуатацию. Фото: комитет по строительству

Проблемный жилой комплекс «Трио» в Шушарах наконец-то достраивается. Работы на объекте ведутся уже 10 лет. Изначально ввести его в эксплуатацию планировали в первом квартале 2015 года. Но судьба распорядилась иначе, и стройку заморозили. Подрядчик в 2016 году начал банкротиться и достраивать здания пришлось другой фирме. Сейчас в эксплуатацию ввели два корпуса на 128 квартир. Третий корпус планируют сдать в ближайшее время. Об этом сообщили в комитете по строительству.

- Третий корпус планируется ввести осенью 2023 года. Всего в комплексе 196 квартир на 9,3 тысячи квадратных метров, - уточнили в комитете.

Отмечается, что комитет по строительству прорабатывал различные схемы завершения строительства «проблемного» объекта. Одним из таких способов и стала передача прав на это сторонней организации в рамках банкротного делопроизводства первоначального подрядчика. За достройкой жилого комплекса следили сотрудники СПб ГБУ «Управление строительными проектами».