Таможенники поймали в Пулково туриста с контрабандой почти 4 млн рублей

Турист попытался незаконно вывезти доллары и дирхамы из Петербурга. Фото: СЗТУ

Крупную сумму наличности нашли в рюкзаке пассажира, который хотел улететь из Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты. 36-летний мужчина во время таможенного досмотра выбрал «зеленый» коридор, чем заявил об отсутствии у себя подлежащих декларированию товаров. Но когда таможенники проверяли сумку туриста, то нашли там 39 тысяч долларов и 695 дирхам. Если переводить в российскую валюту, то это более 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- Со слов гражданина, правил перемещения наличных денег через таможенную границу он не знал, - добавили в пресс-службе.

В действиях пассажира усмотрели нарушение статьи уголовного кодекса о контрабанде денег. Теперь мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

Правила на вывоз за пределы России наличной иностранной валюты начали действовать с 2 марта 2022 года. Согласно им, сумму в более 10 тысяч долларов можно вывозить только в рублях и только с письменным декларированием. При этом проходить в таком случае в аэропорте нужно через «красный» коридор.