Четырехлетний мальчик стал миллионным посетителем Ленинградского зоопарка в 2023 году

Мальчику подарили годовой абонемент. Фото: Ленинградский зоопарк

Сотрудники Ленинградского зоопарка поздравили четырехлетнего мальчика, который стал миллионным посетителем зверинца. Семен с мамой приехали посмотреть на зверушек после дачи. И сразу такая удача. Мама мальчика призналась, что раньше они с сыном ничего подобного не выигрывали.

- 10 сентября в Ленинградский зоопарк пришел миллионный посетитель этого года. И это только за 9 месяцев! Таких цифр зоопарк не видел с 1987 года! – поделились в пресс-службе.

В зоопарке Семену подарили годовой абонемент на три лица, возможность покормить питомца на выбор, а также книги и сувениры.

В зверинце рассказали, что с начала этого года зоопарк посетили почти 360 тысяч детей, 37 тысяч многодетных семей, более 37 тысяч студентов, иностранцы из 14 государств. Больше всего посетители любят капибар, жирафа Соню, белого медведя Хаарчаану, львов, тигров, обезьян и птиц.