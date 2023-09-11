Петербург возглавил рейтинг активных городов в туристическом продвижении

Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туроператоры составили топ-10 регионов, которые активно продвигают себя на туристическом рынке. Лидирующую позицию занял Петербург. Помимо Северной столицы, в рейтинге оказались Москва, Татарстан, Тюмень, Сочи, Крым, Кузбасс, Дагестан, Мурманская область, Вологодская область. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Туроператоров.

- Сейчас лидером по продвижению для внутренней аудитории, а также на зарубежных направлениях является Санкт-Петербург. Проводятся яркие рекламные кампании, выходят интересные публикации, запускаются новые национальные маршруты, привлекается внимание к новым объектам туристической географии города, – отмечают в «Интуристе».

Помимо всего прочего, Петербург, как и, например, Москва, Сочи и Казань, используют кинематограф для своего продвижения. И, несмотря на отток иностранных туристов, все равно остается популярным среди путешественников.