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НовостиОбщество11 сентября 2023 14:54

Петербург возглавил рейтинг активных городов в туристическом продвижении

В Северной столице знают, как привлечь внимание путешественников
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге.

Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туроператоры составили топ-10 регионов, которые активно продвигают себя на туристическом рынке. Лидирующую позицию занял Петербург. Помимо Северной столицы, в рейтинге оказались Москва, Татарстан, Тюмень, Сочи, Крым, Кузбасс, Дагестан, Мурманская область, Вологодская область. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Туроператоров.

- Сейчас лидером по продвижению для внутренней аудитории, а также на зарубежных направлениях является Санкт-Петербург. Проводятся яркие рекламные кампании, выходят интересные публикации, запускаются новые национальные маршруты, привлекается внимание к новым объектам туристической географии города, – отмечают в «Интуристе».

Помимо всего прочего, Петербург, как и, например, Москва, Сочи и Казань, используют кинематограф для своего продвижения. И, несмотря на отток иностранных туристов, все равно остается популярным среди путешественников.