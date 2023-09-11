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НовостиОбщество11 сентября 2023 15:44

60 тысяч человек наградят Почетными знаками в день полного снятия блокады Ленинграда

240 тысяч человек получат выплаты из регионального бюджета
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Беглов выступил с еженедельным радиообращением.

Александр Беглов выступил с еженедельным радиообращением.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 27 января отметят 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. В этот день Почетным знаком наградят 60 тысяч человек. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в еженедельном радиообращении 11 сентября.

- Готовим к 27 января насыщенную культурную программу с видеоспектаклем на фасаде арки Главного штаба. Приступили к разработке логотипа празднования. Вместе с ветеранами выберем два лучших варианта. И вынесем их на согласование с федеральным оргкомитетом, - отметил глава города.

Он подчеркнул, что для ветеранов в городе улучшают жилищные условия, организовывают оказание медицинской помощи, делают специальные дни приема в поликлиниках, проводят высокотехнологичные операции в Госпитале ветеранов войн.

Кроме этого, 27 января 240 тысяч жителей блокадного города получат единовременные выплаты из регионального бюджета.