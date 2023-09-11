Улицы в центре Петербурга перекроют из-за крестного хода 12 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Петербурга 12 сентября частично ограничат движение автомобилей из-за Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В честь праздника пройдет общегородской крестный ход. Перекрывать дороги начнут уже вечером 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

– С восьми часов вечера 11 числа и до шести часов вечера 12 сентября запретят остановку на площади Александра Невского, – уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Кроме того, сузят проезжую часть в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского, а также от него в направлении к Невскому проспекту. Целые сутки 12 сентября закроют остановки на пяти участках дорог. Изменятся и 29 маршрутов общественного транспорта: автобусных, троллейбусных и трамвайных. Вся подробная информация о вводимых ограничениях уже опубликована на сайте комитета по транспорту.