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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 16:24

Петербурженка взыскала 150 тысяч рублей за сломанную лодыжку на ледовом шоу

Петербурженка опоздала на «Лебединое озеро» и подала иск на организатора представления за сломанную лодыжку
Элеонора КУРЮМОВА
Петербурженка взыскала 150 тысяч рублей за сломанную лодыжку на «Лебедином озере».

Петербурженка взыскала 150 тысяч рублей за сломанную лодыжку на «Лебедином озере».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка обратилась в суд с иском на «Дворец Спорта». С арены она хотелы взыскать 200 тысяч рублей за травмированную ногу. На шоу «Лебединое озеро» она пришла как зритель и получила на 50 тысяч меньше, чем ожидала. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Женщина упала на льду, когда шла к своему VIP месту, расположенному внутри ледовой арены. Поэтому и просила компенсировать причиненный моральный вред, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Отвечать пришлось одной из компаний Петербурга, продающей билеты. Свою вину в произошедшем представитель фирмы не признал. Он объяснил, что организаторы предусмотрели все возможные меры безопасности. Кроме того, оппонент местнjй жительницы заявил, что она упала из-за собственной неосторожности: на шоу петербурженка опоздала и проходила на свое место в темноте. Но доказательств своей абсолютной непричастности в компании найти не смогли, поэтому деньги пострадавшей все-таки выплатили.