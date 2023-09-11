Петербурженка взыскала 150 тысяч рублей за сломанную лодыжку на ледовом шоу

Петербурженка взыскала 150 тысяч рублей за сломанную лодыжку на «Лебедином озере». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка обратилась в суд с иском на «Дворец Спорта». С арены она хотелы взыскать 200 тысяч рублей за травмированную ногу. На шоу «Лебединое озеро» она пришла как зритель и получила на 50 тысяч меньше, чем ожидала. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Женщина упала на льду, когда шла к своему VIP месту, расположенному внутри ледовой арены. Поэтому и просила компенсировать причиненный моральный вред, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Отвечать пришлось одной из компаний Петербурга, продающей билеты. Свою вину в произошедшем представитель фирмы не признал. Он объяснил, что организаторы предусмотрели все возможные меры безопасности. Кроме того, оппонент местнjй жительницы заявил, что она упала из-за собственной неосторожности: на шоу петербурженка опоздала и проходила на свое место в темноте. Но доказательств своей абсолютной непричастности в компании найти не смогли, поэтому деньги пострадавшей все-таки выплатили.