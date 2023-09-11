ГАЗель влетела под колеса автобуса на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

Около трех часов дня 11 сентября на трассе М-10 произошло жесткое ДТП. Там ГАЗель по неизвестным причинам на полном ходу влетела под колеса пассажирского автобуса. Об этом сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте «Дорожный инспектор».

– ДТП произошло около деревни Ушаки в сторону Петербурга, – прокомментировал публикацию читатель группы в социальной сети.

Состояние обоих автомобилей оставляет желать лучшего. У общественного транспорта №320 смят багажник, а ближайшие к нему окна превратились в конфетти из стекла. Предположительно, пассажирский автобус даже потерял колесо. У грузового автомобиля дела обстоят еще хуже: передняя часть кузова буквально оказалась подмята под впередистоящей машиной. Кроме того, на многочисленные фрагменты разлетелось лобовое стекло, оставив после себя лишь напоминание в виде рамы. О пострадавших на момент публикации нет никакой информации.