Без вести пропавшего 38-летнего петербуржца ищут два месяца. Фото: ЛизаАлерт

В Петербурге почти два месяца ищут без вести пропавшего 38-летнего местного жителя. Мужчина ушел из дома 17 июля и не вернулся. С тех пор его местоположение остается неизвестным. Обеспокоенные родственники забили тревогу. Сейчас к поискам кроме полиции подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Северной столицы. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека. Может находиться в вашем районе, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям.

К поиску они также попросили подключиться добровольцев. К публикации волонтеры прикрепили ориентировку, на которой указали рост около 173 сантиметров, темные волосы, голубые глаза и худощавое телосложение. Всю известную информацию о пропавшем можно сообщить на телефоны горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.