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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 18:04

Уголовное дело завели на угрожавшего прохожим в Никольском саду петербуржцу

Вооруженный металлической и острой палкой петербуржец угрожал прохожим в Никольском саду
Элеонора КУРЮМОВА
Уголовное дело завели на угрожавшего прохожим в Никольском саду петербуржцу.

Уголовное дело завели на угрожавшего прохожим в Никольском саду петербуржцу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело завели на хулигана из Никольского сада. Мужчина 8 сентября вооружился острым металлическим предметом и начал угрожать местным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга.

– Правоохранители Адмиралтейского района возбудили уголовное дело по статье хулиганство, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сентябрьским днем мужчина внезапно на Никольской площади начал угрожать местному жителю, а потом размахивать прохожим импровизированным оружием. О происшествии уже доложили главе центрального комитета. Сейчас местные следователи выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, сотрудники органов устанавливают личность мужчины и его местонахождение.

Местных жителей также попросили сообщить всю известную о нарушителе информацию на номер дежурного 8 (812) 570-66-71, а также в отдел по Адмиралтейскому району по телефону 8 (812) 495-23-45.