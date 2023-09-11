В Кингисеппском районе Ленобласти пожаловались на отсутствие воды с 31 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В деревне Александровская горка Кингисеппского района Ленобласти уже две недели нет воды в многоквартирных домах. Ее отключили с 31 августа. Точную причину в администрации не назвали. Об этом spb.kp.ru сообщили местные жители.

– Сначала говорили, что заглушка не та, потом рассказали, что трубу прорвало. Мы обратились в прокуратуру, пока что ответ не пришел. Устали ждать, решили написать в приемную президента. Те передали информацию в правительство региона, – уточнила собеседница spb.kp.ru Татьяна.

Администрация района организовала подвоз питьевой воды. Но, как рассказывают местные, ее не хватает на бытовые дела: помыть детей, постирать вещи. К слову, в поселке вообще не предусмотрена горячая вода. По словам местной жительницы, всегда были проблемы с напором. Теперь домовладельцам недоступна даже холодная. Кстати, в двух многоквартирных домах проживает целых три многодетные семьи.