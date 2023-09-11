Трагедией завершились поиски без вести пропавшего мужчины в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедией обернулись поиски без вести пропавшего жителя Ленобласти. Его мертвое тело сегодня обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Петербурга. Специалисты служб из города Приозерск передали труп полиции. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства региона.

– На пульт специалистов поисково-спасательного отряда Приозерска поступила информация о том, что в лесном массиве в районе СНТ Замостье-3 заблудился местный житель, – уточнили в пресс-службе организации.

На пропавшего грибника в Сети, как обычно, не появились ориентировки и публикации. Поисковики изначально знали примерное местоположение исчезнувшего. В пресс-службе «ЛизаАлерт» spb.kp.ru не уточнили, кто и зачем отправился на лесную прогулку уже прохладным осенним днем, соблюдая этические нормы. Правоохранители сейчас занимаются установлением личности скончавшегося.