Водитель каршеринга серьезно пострадал в ДТП на Разъезжей улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жесткое ДТП произошло между каршерингом и тремя припаркованными на Разъезжей улице Петербурга автомобилями. Из-за аварии водитель арендованной машины серьезно пострадал. Его госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

– Сотрудники полиции проверяют столкновение с участием каршерингового автомобиля на Разъезжей улице, устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, – уточнили в пресс-службе ведомства Северной столицы.

Около шести часов вечера правоохранителям Центрального района сообщили о жестком ДТП между каршерингом «Рено Дастер», за рулем которого находился 21-летний мужчина, и еще тремя иномарками. Автомобилист по неизвестным причинам влетел в припаркованные машины «Рено», «Форд», а также «Митсубиси» и попал в больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.