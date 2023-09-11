Жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к юбилею освобождения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге поддержали инициативу о единовременной денежной выплате к юбилею Дня полного снятия блокады Ленинграда. Кроме того, обсудили и федеральную матпомощь в 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Денис Четырбок в своем телеграм-канале.

– По поручению президента обладатели медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 50 тысяч рублей, – уточнил чиновник.

От города помощь составит по десять и пять тысяч рублей в зависимости от категории. Кроме того, на заседании одобрили проект закона о зачислении в Дорожный фонд города штрафов за перевес для большегрузов. Деньги будут расходовать только на строительство и содержание улиц. Кстати, изменили некоторые положения курортного сбора: теперь его сможет уплачивать «иное лицо», а не каждый член семьи самостоятельно. От него также освободили гражданских, командированных в зону проведения спецоперации, а банкам вовсе запретили брать комиссию на этапе перевода средств от плательщика в гостиницу.