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НовостиОбщество11 сентября 2023 20:11

Жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к юбилею освобождения

Выплаты предусмотрены для обладателей почетного знака «Житель блокадного Ленинграда» и медали «За оборону Ленинграда»
Элеонора КУРЮМОВА
Жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к юбилею освобождения.

Жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к юбилею освобождения.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге поддержали инициативу о единовременной денежной выплате к юбилею Дня полного снятия блокады Ленинграда. Кроме того, обсудили и федеральную матпомощь в 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Денис Четырбок в своем телеграм-канале.

– По поручению президента обладатели медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 50 тысяч рублей, – уточнил чиновник.

От города помощь составит по десять и пять тысяч рублей в зависимости от категории. Кроме того, на заседании одобрили проект закона о зачислении в Дорожный фонд города штрафов за перевес для большегрузов. Деньги будут расходовать только на строительство и содержание улиц. Кстати, изменили некоторые положения курортного сбора: теперь его сможет уплачивать «иное лицо», а не каждый член семьи самостоятельно. От него также освободили гражданских, командированных в зону проведения спецоперации, а банкам вовсе запретили брать комиссию на этапе перевода средств от плательщика в гостиницу.