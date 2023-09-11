77-летняя жительница Ленобласти попала в реанимацию из-за укуса змеи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трагедией едва не обернулись садовые работы для 77-летней жительницы Всеволожска. Женщина почувствовала слабый укол в левую пятку во время уборки своего участка. Ее укусила гадюка, из-за чего она попала в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе местного комитета по здравоохранению.

– Сейчас чувствую себя гораздо лучше благодаря врачам и медсестрам Всеволожской больницы и бригаде скорой помощи. Всем советую надевать резиновые сапоги и брать с собой палочку, чтобы внимательно простучать место, куда собираетесь наклониться, – делится пожилая женщина.

Поплохело пенсионерке практически сразу: она едва успела сообщить дочери, которая и вызвала скорую, об укусе. Изначально медики оценивали состояние местной жительницы как тяжелое: анафилактический шок, выраженное повреждение кожи на месте раны и выше, сильный отек тканей. Из-за нападения незваного гостя она провела три дня в реанимации без сознания. Но сейчас, к счастью, ее отправили домой, хоть и под наблюдение врачей.