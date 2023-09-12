Число отравившихся продукцией Greenbox в Петербурге выросло до 248 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество заразившихся острой кишечной инфекцией в Петербурге после продукции от Greenbox увеличилось до 248. Пострадали также два ребенка: их госпитализировали в одну из больниц города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

– Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти» зарегистрировали 248 случаев острой кишечной инфекции. У 28 заболевших обнаружили сальмонеллу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

На момент публикации в стационарах Северной столицы остается 129 человек, в том числе два ребенка. В управлении отметили, что ведомство готово помочь пострадавшим в суде. Пострадавшим необходимо на официальном сайте в разделе «Прием обращений граждан» написать письмо с приложением копий паспорта, медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, чек с оплатой услуги, а также претензию в адрес исполнителя. Ситуация находится на особом контроле.