Причиной сбоя оплаты парковки в Петербурге стал переход на российское ПО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном объяснили неполадки с системой оплаты парковки. Оказалось, что временные сбои в нормальной работе платформы произошли из-за перехода на отечественное программное обеспечение. Об этом заявил директор информационно-аналитического центра Северной столицы Андрей Максименко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

– Мы приступили к самому серьезному блоку по модернизации центра обработки данных в городе на Неве. Он включает в себя импортозамещение наиболее уязвимых и важнейших узлов как программных, так и аппаратных комплексов, – рассказал чиновник Андрей Максименко.

Он отметил, что, к сожалению, не все получилось успеть в запланированные сроки. Причиной стала частичная неисправность оборудования. Сейчас специалисты занимаются перенастройкой сервиса. И совсем скоро его работу удастся стабилизировать.