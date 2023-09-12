Студенты-инвалиды и одаренные сироты получат стипендии губернатора Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти начнут выдавать именные стипендии. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Выплаты будут получать студенты-инвалиды, одаренные дети-сироты, а также потерявшие родителей учащиеся в колледжах и вузах, имеющих государственную аккредитацию. Об этом пишет «Вечерний Петербург».

– По восемь тысяч рублей выплатят 32 незаурядным студентам из списка детей-сирот, которые учатся в вузах региона и проживают на территории Ленобласти, – цитирует издание пресс-службу местного правительства.

Еще 30 студентам-инвалидам, обучающимся в вузах и профессиональных учреждениях Петербурга и области, будут начислять по пять тысяч рублей в месяц. Получать их будут те, кто учится на «хорошо» и «отлично».

Кстати, стипендия одаренным студентам-сиротам, а также детям без попечения родителей выплачивается с 2013 года, а для студентов-инвалидов премирование действует с 2014 года.