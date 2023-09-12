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НовостиНедвижимость12 сентября 2023 4:43

Участок почти в 1000 гектаров на севере Петербурга застроят многоэтажками

Также там появятся деловые и рекреационные зоны
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Многоэтажный жилой квартал появится на севере Петербурга.

Многоэтажный жилой квартал появится на севере Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморском районе Петербурга на территории около Юнтоловского заказника появится многоэтажный жилой квартал. Участок находится в границах Парашютной, Легковой улиц и Арцеуловской аллеи, а также проектируемого продолжения проспекта Авиаконструкторов. Он занимает площадь в 933 гектара. Перевод территории в зону высокоэтажной жилой застройки согласовала комиссия по генплану Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас эти участки находятся в функциональной зоне ЖМР, то есть зарезервированы под жилое строительство в будущем. Их переведут в зону Ж4, которая предполагает застройку жилыми зданиями высотой от девяти этажей.

- В этом жилом квартале расположатся деловые и рекреационные зоны, а также зона транспортной инфраструктуры, - говорится в решении комиссии.

Заявку подала компания «Технополе». Она занимается покупкой и продажей недвижимости.