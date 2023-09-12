Почти рекордная температура: Тепло до +26 градусов придет в Петербург 12 сентября

Теплая и сухая погода ожидается в Петербурге во вторник, 12 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бабье лето в Петербурге еще продолжается. Во вторник, 12 сентября, в Северной столице воздух прогреется от +24 до +26 градусов, что почти рекордная для этого дня температура. Также город на Неве стороной обойдут дожди. Такой прогноз передал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. Он сохранит в регионе переменную облачность, дождей не ожидается, а температурный фон еще немного подрастет и приблизится к суточному рекорду тепла, - указал синоптик.

Кстати, суточный рекорд тепла для 12 сентября в Северной столице установился в 2012 году. Тогда температура достигла +25,5 градуса.

Ветер сегодня подует юго-восточного направления, а его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду, 13 сентября, в Петербурге ожидается от +23 до +25 градусов, а ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди.