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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:35

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о переезде в Петербург

Переезд политик связала с работой
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Экс-глава МИД Австрии переедет в Петербург для работы в СПбГУ.

Экс-глава МИД Австрии переедет в Петербург для работы в СПбГУ.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль намерена переехать в Петербург. По ее словам, это необходимо для работы в Геополитической обсерватории по ключевым вопросам развития России (G.O.R.K.I.), которая создана на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом политик рассказала в ходе Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

- Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы, и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом. Поэтому я решила для этой работы переехать в Петербург, - объяснила Кнайсль.

Политик отметила, что вуз оказывает большую помощь с документами, которые ей нужны для исследовательской работы.

На посту министра иностранных дел Австрии Кнайсль была с 2017 по 2019 году. В 2023 году после Петербургского международного экономического форума она жила в Рязанской области.