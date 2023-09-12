23 сентября могут сделать в Петербурге Днем Ленинградского народного ополчения

День Ленинградского народного ополчения может появиться в Петербурге. Фото: t.me/a_belsky

В Петербурге может появиться еще одна памятная дата. Депутаты Законодательного собрания Северной столицы выступили с инициативой сделать 23 сентября Днем Ленинградского народного ополчения. Как рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале, законопроект уже внесли на рассмотрение и решение по нему примут в ближайшее время.

- Бойцы Ленинградского народного ополчения внесли огромный вклад в Ленинградскую Победу, помогли предрешить исход Великой Отечественной войны. Наравне с регулярной Красной армией они участвовали в сражениях на Лужском рубеже, на Пулковских высотах и других столкновениях с врагом, - отметил Бельский.

По его словам, имена ополченцев с особым трепетом чтут в Мариинском дворце, ведь именно там с 29 июня по 23 сентября 1941 года находился штаб добровольцев. Там же располагается мемориальная табличка героям-ополченцам, а внутри здания установлена памятная доска журналистам газеты «На защиту Ленинграда».