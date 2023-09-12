Кабаны пробежались по деревне в Ленобласти в поисках пищи

Стадо кабанов пробежалось по деревне в Ленобласти. Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Стадо кабанов пробежалось по улицам деревни Васкелово во Всеволожском районе Ленобласти. Их заметили в минувшие выходные автомобилисты. Животные испугались звука машины и скрылись в деревьях. Как отметили специалисты, кабанов нередко можно встретить осенью, ведь они готовятся к зиме и выходят к людям в поисках пищи. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

- Кабаны готовятся к наступлению зимы и их потребность в пище возрастает в три-четыре раза по сравнению с летним периодом. Увеличение жировой прослойки позволит животным обеспечить себя питательными веществами на период холодов. Именно в период пополнения запасов перед зимой увеличивается количество случае встреч с кабанами, - уточнили в пресс-службе.

Активность кабанов проявляется в основном в ночное время. В поисках пищи они могут заходить на огороды и дачные участки. При этом не стоит забывать, что эти звери представляют опасность для человека. Поэтому дачникам советуют не подходить к ним. А если все же встречи не удалось избежать, то поворачиваться к животному спиной нельзя. Лучше медленно отходить назад, не выпуская кабана из поля зрения.