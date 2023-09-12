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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 8:03

Более 20 ударов ножом: Мужчину будут судить за убийство собутыльника в Петербурге

Предпринимателя будут судить за убийство знакомого после застолья в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Бизнесмен предстанет перед судом за убийство собутыльника в Петербурге.

Бизнесмен предстанет перед судом за убийство собутыльника в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Предпринимателя из Всеволожска будут судить за убийство знакомого в Петербурге. Мужчины выпивали в доме 30 по Суздальскому шоссе. Но в какой-то момент разговор зашел не в то русло, и между собутыльниками началась драка. 34-летний бизнесмен, будучи не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения, напал на своего оппонента с ножом. На теле погибшего насчитали более 20 ранений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- По версии следствия, днем 17 июня 2023 года обвиняемый в ходе драки нанес потерпевшему ножом не менее пяти ударов в грудь и живот, а также не менее 16 ударов в область головы и верхних конечностей, - уточнили в пресс-службе.

Собутыльник предпринимателя умер не сразу. Его успели отвезти в больницу и пытались спасти. Однако он скончался в тот же день от полученных травм.

Уголовное дело рассмотрят в Приморском районном суде.