Полицейские накрыли подпольное казино на севере Петербурга

В Петербурге накрыли казино. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полицейские наведались в казино в Выборгском районе Северной столицы. Азартные жители города собирались в трехкомнатной квартире на улице Есенина. Накануне сотрудники правоохранительных органов накрыли подпольную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Во время визита полиции в заведении находились 12 посетителей, а за порядком следили двое администраторов. В ходе обыска оперативники изъяли 43 игровых автомата, 12 персональных компьютеров, оборудованных для проведения азартных игр, и 30 тысяч рублей выручки, - рассказали в региональном ведомстве.

Казино работало несколько месяцев. Каждый день организация зарабатывала до 100 тысяч рублей. Администраторы распространяли рекламную рассылку через мессенджеры. Работников доставили в отдел полиции. Одного из них допросили и отпустили под подписку о невыезде.