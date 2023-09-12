Парень потерял сознание за рулем и врезался в припаркованные машины в Петербурге

Пассажир сильными хлопками приводил в чувство водителя, потерявшего сознание в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Четыре автомобиля пострадали у дома 15 на Разъезжей улице в Петербурге из-за ухудшения состояния одного из водителей. По словам очевидцев, 21-летний парень сидел за рулем каршеринга и потерял сознание из-за эпилептического припадка. Однако его нога оставалась держать педаль газа. Из-за этого машина проехала вперед и врезалась в припаркованные Ford, Renault и Mitsubishi. Об этом рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

- У 21-летнего водителя каршерингового автомобиля за рулем случился эпилептический припадок. Человек на пассажирском сидении пытался привести водителя в чувство, - написал автор поста.

Чтобы вернуть парня в сознание, пассажир бил его по щекам сильными хлопками. По словам очевидцев, водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.