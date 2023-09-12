Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 43% в Петербурге за неделю

Заболеваемость резко выросла в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге идет иммунизация населения против гриппа. На этой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 43 процента. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. На 11.09.2023 в городе привито против гриппа 208 734 человека, в том числе 56 491 ребенок, - говорится в сообщении.

Петербуржцам напомнили, что вакцинация полезна всем группам населения. Особенно она показана детям с шести месяцев и людям из групп профессионального риска. Иммунитет вырабатывается через две-три недели.

- Противопоказаний к вакцинации немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку, - добавили в ведомстве.