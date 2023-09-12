Пенсионер из Петербурга продал квартиру и отдал 11 млн рублей мошенникам

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников. 77-летний мужчина обратился в полицию, когда понял, что его обманули. К тому времени он отдал преступникам 11 миллионов рублей. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- 11 сентября 2023 года в 13.20 в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратился 77-летний пенсионер с заявлением о том, что в период с июля 2023 года по 6 сентября 2023 года ему на мобильный телефон начали поступать звонки с различных номеров от неизвестных, - говорится в сообщении.

Преступники действовали по банальной схеме. Они убедили пенсионера продать собственную квартиру и перевести деньги на указанными ими счета. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников.