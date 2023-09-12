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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 11:44

Пенсионер из Петербурга продал квартиру и отдал 11 млн рублей мошенникам

Мошенники убедили 77-летнего петербуржца продать квартиру и перевести им 11 млн рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полиция возбудила уголовное дело.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников. 77-летний мужчина обратился в полицию, когда понял, что его обманули. К тому времени он отдал преступникам 11 миллионов рублей. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- 11 сентября 2023 года в 13.20 в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратился 77-летний пенсионер с заявлением о том, что в период с июля 2023 года по 6 сентября 2023 года ему на мобильный телефон начали поступать звонки с различных номеров от неизвестных, - говорится в сообщении.

Преступники действовали по банальной схеме. Они убедили пенсионера продать собственную квартиру и перевести деньги на указанными ими счета. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников.