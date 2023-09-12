Поджигателя трех автомобилей в Шушарах задержали полицейские Петербурга

Против поджигателя возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Пушкинского района Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобилей в Шушарах. Инцидент произошел на Новгородском проспекте в ночь на 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В 04:15 прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции были обнаружены 3 горящих автомобиля: «Киа Рио», «Газель» и «Хендай Акцент».В результате «Хендай» выгорел полностью, два других автомобиля выгорели частично. Пострадавших в результате возгорания нет, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поймали днем 11 сентября около дома на Поселковой улице. Им оказался 60-летний заправщик газовой станции. Задержанный мужчина признался в преступлении. Он рассказал только о поджоге «Хендая» из-за ссоры с владельцем этой машины. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.