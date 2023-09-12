Строительство надземного пешеходного перехода началось на Петрозаводском шоссе

На дороге продолжаются строительные работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге началось строительство надземного пешеходного перехода на Петрозаводском шоссе. Он будет представлять собой два строения, соединенные галереей протяженностью 23 метра. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

- Новые объекты позволят улучшить дорожную ситуацию на выездах из города, в том числе в Колпинском районе, обеспечат выход на федеральные трассы грузового транспорта, - отметил глава города Александр Беглов.

Двухуровневую транспортную развязку с пересечением железной дороги построят на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе. Существующую трассу расширят до четырех-шести полос. Кроме этого, установят шумозащитные экраны на протяжении 2,7 километров. На данный момент, готовность путепроводов через железную дорогу составляет 61%.

Пассажирам общественного транспорта и пешеходам тоже будет удобно. Для них обустроят тротуары и остановки. Для маломобильного населения также создадут условия.