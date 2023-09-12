Два трупа тюленей выбросило на берег Финского залива в Солнечном

В Петербурге нашли двух умерших тюленей. Фото: vk.com/sealrescue

В Курортном районе Петербурга на берегу Финского залива нашли двух погибших тюленей. Очевидцы сразу начали звонить на номер организации «Спасение тюленей». Об этом 12 сентября сообщает их пресс-служба.

- Друзья,очень много звонков про двух погибших тюленей в Солнечном. Мы знаем и пока отключили телефон. А для того, чтобы их быстрее убрали, просим вас звонить в Комитет по благоустройству 314-60-13 и в ГУ Курортный берег 437-36-55, - появилось сообщение в социальных сетях «Службы спасения».

Причиной случившегося могла стать сезонная путина. Фото: vk.com/sealrescue

Специалисты предположили, что причиной гибели тюленей могла стать сезонная путина. А жители Северной столицы согласились с такой позицией. Некоторые пользователи рассказали, что неоднократно замечали трупы животных, выброшенные на берег. Они запутались в морских сетях и не смогли из них выбраться: так и погибли.