Похитившую 1,3 млн рублей петербурженку отправили в колонию на один год. Фото: Олег ЗОЛОТО

30-летнюю петербурженку отправили в колонию общего режима на один год за похищение 1,3 миллиона рублей. Женщина получила крупные суммы денег от четырех пенсионерок, которые поверили в рассказ о попавших в ДТП родственниках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Ведомство поддержало обвинение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Северной столицы. Ее обвинили мошенничестве, – уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Осужденная, как выяснили следователи, в ноябре 2022 года вместе с неизвестным позвонила пожилым местным жительницам. Она сообщила, что их родственники попали в ДТП, а для того, чтобы избежать наказание необходимо перечислить крупную сумму денег. Средства задержанная забирала сама. Вину свою женщина признала и даже раскаялась, пообещала вернуть похищенное потерпевшим. Прокуратура проконтролирует передачу денег пенсионеркам.