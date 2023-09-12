У пассажира Пулково изъяли более полукилограмма гашиша. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Сотрудники транспортной полиции Пулково задержали 35-летнего пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У мужчины изъяли более полукилограмма гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

– Правоохранители задержали 35-летнего жителя Ленобласти, зарегистрированного на рейс «Петербург – Уфа». В его багаже нашли шесть свертков с растительным веществом бурого цвета, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Спрятать их мужчина решил в пакете из-под растворимого кофе. «Запрещенку» у пассажира изъяли, а место жительства обыскали. Там сотрудники органов нашли весы и аналогичное вещество. Предположительно, злоумышленник купил наркотик в Северной столице, чтобы продать его в Уфе. Кроме того, мужчина имеет непогашенную судимость за незаконный оборот психотропных веществ.

На задержанного уже возбудили уголовное дело по двум статьям из-за покушения на распространение наркотиков.