Водительские права предложили забирать из-за неоплаченных штрафов в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник предложил забирать водительские удостоверения или «замораживать» их действие, если у автомобилиста накопилось десять и более неоплаченных штрафов. Об этом пишет RT со ссылкой на копию его обращения к генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

– В России систематически модернизируется нормативно-правовая база, обеспечивающая безопасность движения на дорогах. К сегодняшнему дню уже внедрены многочисленные правовые и технологические нововведения, существенно сокращающие количество ДТП и смертность в них, – цитирует издание депутата.

Но чиновник отметил, что в городах по-прежнему наблюдается пренебрежение ПДД некоторыми водителями. В качестве примера он привел сообщения СМИ о повторных правонарушениях автомобилистами, имеющими неоплаченные штрафы за десятки и сотни нарушений.

Депутат добавил, что просто крупная задолженность не станет причиной заморозки удостоверения.