У жителя Киришей обнаружили боевой пистолет и наркотики.

Полицейские напали на след нарушителей общественного порядка. Накануне опергруппа Главка вместе с главным управлением уголовного розыска МВД России обнаружили боевой пистолет и различные патроны к нему в одной из квартир в Киришах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

– В доме на проспекте Ленина в одном их городов Ленобласти правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время обыска квартиры фигуранта полицейские нашли и изъяли переделанный из охолощенного в боевой пистолет, несколько горстей патронов, а также наркотики. Как выяснилось, «запрещенкой» оказались более полутора граммов марихуаны. На злоумышленника уже завели уголовное дело. Подозревают его в незаконном приобретении, передаче, хранении или ношение взрывчатых веществ, а также устройств