1430 семей получили выплаты на расселение коммуналок в Петербурге в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга с начала 2023 года на расселение коммунальных квартир потратили более трех миллиардов рублей. Эта сумма пошла на выплаты семьям, которым требовалась социальная помощь в приобретении жилья. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета Северной столицы.

– Некоторые очередники смогли получить свидетельства даже раньше предполагаемого срока. С помощью выплат им удалось выкупить комнаты у соседей, – уточнили в пресс-службе профильного ведомства города на Неве.

В комитете также напомнили, что специальные сертификаты действуют 12 месяцев. Реализовать полученные средства от правительства можно только при условии расселения всей квартиры. Кстати, за оставшиеся несколько месяцев текущего года в Северной столице планируют помочь с приобретением жилья более чем полутора тысячам семей.