Водителей грузовиков начнут проверять на дорогах Ленобласти с 12 сентября. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Водителей большегрузов начнут проверять на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Инспекторы организуют профилактические рейды для того, чтобы предупредить и сократить количество дорожно-транспортных происшествий с грузовиками. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

– Массовую проверку транспорта организовали из-за увеличения объема аварий с участием большегрузов. Так, только за первые восемь месяцев 2023 года на территории двух регионов зарегистрировали 280 ДТП, – пишет издание.

Как выяснилось, в авариях погибли 63 человека, среди них оказались два ребенка. Пострадали еще 367 местных жителей. В больницы попали 27 детей. Чтобы стабилизировать обстановку на дорогах региона в течение двух недель – до 29 сентября – правоохранители будут проводить проверки.