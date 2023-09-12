«Спартак» обыграл СКА в гостевом матче в Петербурге со счетом 3:0. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Во встрече, прошедшей в «Ледовом», СКА Северной столицы проиграл московскому «Спартаку» со счетом 3:0.

– Мы вернули ребят в состав, которые сыграли первый матч в сезоне после травм. Они старались, но им было непросто. Впереди длинный сезон, будем наигрывать, – прокомментировал ситуацию тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

Старт игры остался за москвичами: на 11-й минуте они открыли счет. Затем «Спартак» удвоили преимущество. В концовке игры Ансель Галимов поставил точку в матче. Хоккеист забросил шайбу в пустые ворота. Поражение СКА терпит уже третий раз подряд. Коллектив опустился на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. А вот московская красно-белая команда наоборот поднялась, причем сразу на третью строчку.