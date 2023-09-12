800 «квадратов» склада вспыхнули на улице Латышских Стрелков в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Невском районе Петербурга поздним вечером 12 сентября вспыхнул мощный пожар. На улице Латышских Стрелков загорелось производственно-складское здание. Как позже уточнили в пресс-службе МЧС, разъяренная стихия заняла площадь в 800 квадратных метров.

– Сообщение от очевидцев о возгорании на пульт спасателей поступило около 21:21. Оперативно прибывшие на место специалисты уточнили, что огонь возник в двухэтажном помещении. Там загорелся картон, – уточнили в пресс-службе МЧС.

Спустя примерно час после сообщения о мощном пожаре, разрастающемуся разъяренному пламени присвоили дополнительный номер 1БИС. Но уже через несколько минут ранг возгорания повысили до второго. На момент публикации сведения о пострадавших не поступали. С бушующей стихией на месте возгорания продолжают работать 46 человек личного состава на 14 пожарных машинах. По некоторым данным, горит типография.