500 квадратных метров картона загорелись на улице Латышских Стрелков в Петербурге

Мощный пожар на улице Латышских Стрелков в Петербурге локализовали. Фото: скриншот видео

В Невском районе Петербурга случился мощный пожар. Там загорелось производственно-складское здание компании «Пансе», занимающейся изготовлением коробок. Спустя больше двух часов после сообщения о происшествии, поступившего от очевидцев, пожар удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– На данный момент сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе городской организации.

Помещения вспыхнули поздним вечером 12 сентября. На место оперативно прибыли специалисты и принялись бороться с разъяренной стихией. Сначала спасатели сообщили, что пламя заняло площадь в 800 квадратных метров. Пожару присвоили номер 1БИС, а позже его подняли до второго. Но к началу следующих суток возгорание удалось локализовать на площади в 500 «квадратов», а от дополнительных рангов отказаться.