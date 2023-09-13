Без вести пропавшего 12-летнего подростка ищут в Петербурге. Фото: ЛизаАлерт

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вновь отправились на поиски. В этот раз они ищут без вести пропавшего 12-летнего подростка. Мальчик ушел в неизвестном направлении 12 сентября, а к началу следующих суток не вернулся домой. Обеспокоенные родители забили тревогу и подключили добровольцев. Об этом специалисты ПСО сообщили в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти подростка! Может находиться в вашем районе, – обратились волонтеры к неравнодушным местным жителям.

К публикации они также прикрепили ориентировку, на которой указали рост около 140 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и каштанового цвета волосы. В день исчезновения на подростке был черный пиджак, красная футболка, черные брюки и белые кроссовки. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу Евгении по телефону 8 911 778 71 38. Кроме того, работают и номера горячей линии: 8 800 700 54 52, а также 112.