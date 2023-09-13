Один человек пострадал в мощном пожаре на улице Латышских Стрелков в Петербурге. Фото: МЧС Петербурга

В мощном пожаре на улице Латышских Стрелков в Петербурге пострадал один человек. Спустя пять часов после сообщения о возгорании на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Северной столицы.

– Спасатели продолжают проливку. По уточненным данным, есть пострадавшие, – добавили в пресс-службе МЧС города на Неве.

Напомним, пожар вспыхнул вечером 12 сентября. В двухэтажном производственно-складском здании компании «Пансе» загорелся картон. Изначально огонь занял площадь в 800 квадратных метров. Но спасателям удалось локализовать разъяренную стихию и отказаться от дополнительного второго номера. На момент публикации, под рангом 1БИС на месте происшествия продолжают работать 50 человек личного состава от РСЧС, в том числе 38 сотрудников МЧС. К тушению пламени привлекли 15 спецмашин.