Теплую погоду с дождями прогнозируют в Петербурге 13 сентября

В Петербурге ожидается теплая погода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург 13 сентября находится в теплом секторе атлантического циклона. Но это не гарантирует сухую и ясную погоду. В небе станет больше облаков, ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах прогнозируют грозы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- При этом не исключено обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока максимум для 13 сентября составляет +23,7° и принадлежит 1998 году, - рассказал синоптик.

В среду в Петербурге ожидается от 23 до 25 градусов. В области воздух прогреется от 21 до 26 градусов. Южный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет только падать и опустится ниже нормы.

В четверг ситуация с дождями ухудшится, в Северной столице прогнозируют мощные ливни и от 18 до 20 градусов.