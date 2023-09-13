В Петербурге поймали лжеремонтников, обманувших пенсионеров на 1,7 млн рублей

Полицейские задержали лжеремонтников, обманывающих пенсионеров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали лжеремонтников, которые обманывали пенсионеров. С июля прошлого года они представлялись сотрудниками муниципальных пожарных служб и убеждали пожилых людей заменить окна на пластиковые или выполнить другой ремонт. Отказаться было нельзя, это якобы создавало пожароопасную обстановку во всем доме.

- Аферисты составляли фиктивные договоры об оказании услуг, цены на которые были сильно завышены. О стоимости работ жертвы узнавали уже после их оказания, а от оплаты квитанции ни под каким предлогом нельзя было отказаться. В общей сложности 18 пожилых петербуржцев в возрасте от 68 до 87 лет отдали лжемастерам 1 750 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что этот бизнес организовал житель Казани с тремя сообщниками. Пенсионеров находил специальный колл-центр. Дальше туда шли лжемастера. В офисе преступников полицейские нашли мобильные телефоны, документацию, поддельные удостоверения электриков и монтажников. Причастных к преступлению задержали.