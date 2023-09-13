Ночь на 13 сентября стала самой теплой с 1969 года в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о самой теплой ночи 13 сентября с 1969 года. Температура воздуха поднялась до 16,1 градуса. А прошлый рекорд составил 15,2 градуса. Об этом специалист написал в своем телеграм-канале.

- Но на этом рекорды температуры в Санкт-Петербурге не заканчиваются и самый теплый день сегодня должен быть. Перекроем и среднесуточную температуру воздуха (+18,5 гр. было в 1969 году) и максимальную дневную температуру, - предположил синоптик.

В Северной столице 13 сентября ожидается теплая погода – от 24 до 25 градусов. В этот день в 1998 году было 23,7 градуса. Поэтому город ждет новые рекорды.

Кроме тепла, в среду пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах будет даже гроза. А в четверг дожди усилятся и превратятся в ливни.