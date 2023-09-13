Пенсионерка из Петербурга отдала мошеннице 1,3 млн рублей в обмен на новые купюры

Пенсионерка отдала лжесотруднице Пенсионного фонда РФ 1,3 млн рублей в обмен на якобы новые купюры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неожиданная денежная реформа настигла пенсионерку из Петербурга. О необходимости ее проведения 88-летняя старушка узнала от мошенницы, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда.

Женщина заверила пенсионерку, что имеющиеся у нее накопления необходимо обменять на купюры нового образца. Для убедительности мошенница сказала, что таково распоряжение Правительства РФ. Старушка собрала все имеющиеся у нее деньги и лично передала в руки женщине.

- Мошенница приехала спустя непродолжительное время к бабушке. Надев на лицо для конспирации маску, женщина забрала подготовленные пенсионеркой 1,3 млн рублей и пообещала, что через полчаса принесут новые купюры, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Но ни через полчаса, ни через час никаких купюр нового образца старушка не увидела. Но вернуть накопления пенсионерке все-таки пришлось, хоть и через суд. Мошенницу признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года.